CNBC: подозреваемый в прослушке офиса OpenAI аль-Фаузан не признал вину

CNBC: подозреваемый в прослушке офиса OpenAI в США не признал себя виновным CNBC: подозреваемый в прослушке офиса OpenAI аль-Фаузан не признал вину

Москва7 ноя Вести.Бывший сотрудник компании OpenAI, выходец из Саудовской Аравии Абдель Рахман аль-Фаузан, которого обвиняют в установке звукозаписывающего устройства в офисе компании, не признает свою вину, сообщает телеканал CNBC.

Гражданин Саудовской Аравии не признал себя виновным в пятницу во время появления в федеральном суде Сан-Франциско отмечает CNBC

Следующий раз обвиняемый предстанет перед судом 17 ноября.

В октябре 2026 года в США задержали 35-летнего гражданина Саудовской Аравии Абдель Рахмана аль-Фаузана, который, предположительно, спрятал устройство в конференц-зале компании, чтобы записывать секретные разговоры о технологиях OpenAI.

По данным Минюста США, аль-Фаузан принят на работу в OpenAI в июле 2025 года.

В случае признания вины ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. с последующим трехлетним надзором.