WSJ: Оман знал о радикальных взглядах пилота Flydubai, но умолчал об этом

СМИ: власти Омана умолчали о своих опасениях относительно пилота Flydubai WSJ: Оман знал о радикальных взглядах пилота Flydubai, но умолчал об этом

Москва5 окт Вести.Власти Омана были осведомлены о радикальных взглядах пилота, который предположительно напал на коллегу на борту самолета FlyDubai, однако не сообщили об этом другим странами или авиакомпаниями. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, предполагаемый виновник произошедшего на самолете, Хамам аль-Хаммами устроился в авиакомпанию Oman Air в 2018 году и стал пилотом в начале 2022 года. Позже власти Омана запретили ему полеты из-за радикальных взглядов, а уже в 2025 году он ушел из компании.

Власти Омана тщательно изучили его поведение в интернете и пришли к выводу, что он проявляет слишком большой интерес к радикальной идеологии, чтобы доверять ему как пилоту государственной авиакомпании Oman Air, где он работал. Ему запретили летать , отправили на программу дерадикализации и перевели на офисную работу, но не стали сообщать о своих опасениях более широкому кругу лиц сказано в публикации

Издание указывает, что компания FlyDubai, нанимая его в феврале, не связалась с Оманом, но провела проверку на наличие у него судимостей. Сейчас власти ОАЭ проводят расследование в отношении сотрудников авиакомпании, участвовавших в процессе найма аль-Хаммами.

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот, по предварительным данным, вооружившись штатным аварийным молотком, напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и скрутили злоумышленника. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Оман и Индия, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и компания Boeing. Генпрокуратура этой страны признала происшествие попыткой теракта.