Москва4 окт Вести.Австралийские спецслужбы изучают биографию второго пилота компании Flydubai, которого подозревают в попытке завладеть управлением лайнером и устроить авиакатастрофу.

Особое внимание уделяется периоду, когда он проходил обучение в Австралии, сообщила телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на Федеральную полицию Австралии.

Проверку проводит объединенная контртеррористическая группа штата Виктория, в состав которой входят представители AFP, полиции штата и Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO).

Согласно источникам ABC, мужчина оформил студенческую визу в 2014 году и учился в Австралии следующие три года, после чего покинул страну. В 2019 году визу аннулировали в связи с отчислением юноши.

Это решение руководства вуза не было связано с вопросами безопасности, подчеркнула телерадиокорпорация.

Следователи намерены выяснить, не попал ли арестованный под влияние радикальных идей, находясь в Австралии.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что авиавласти Омана, гражданином которого, предположительно, является нападавший, были информированы о его радикальных воззрениях и отстраняли его от полетов.

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс Дубай — Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Второй пилот, вооружившись штатным аварийный молотком, напал на командира воздушного судна, попытался взять захватить лайнер.

Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и скрутили злоумышленника. После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят ОАЭ. Генпрокуратура этой страны признала происшествие попыткой теракта.