Москва28 ноя Вести.OpenAI подала встречные судебные требования к Apple, обвинив производителя iPhone в подрыве своих связей с производственными партнерами, в недобросовестных трудовых соглашениях, которые мешают переманивать инженеров, и в краже конфиденциальных сведений. Документ поступил в пятницу в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния), передает Bloomberg.

Apple ответила на ожидаемый выход OpenAI на рынок устройств тем, что незаконно давила на поставщиков, требуя не работать с OpenAI, и использовала широкие ограничения в сфере занятости, чтобы сократить доступ OpenAI к талантливым инженерам говорится в иске разработчика ChatGPT

По утверждению OpenAI, Apple заставляет поставщиков комплектующих сообщать, над какими проектами работает OpenAI, а также передавать имена, места работы и должности сотрудников, имеющих опыт работы в Apple. Затем этих специалистов не допускают к заказам самой Apple. Один из поставщиков, оказывающий услуги финишной обработки, под давлением Apple перевел производство продукции OpenAI в ночную смену, чтобы работа не пересекалась с заказами для Apple, и это увеличило расходы OpenAI.

Кроме того, OpenAI обвиняет Apple в краже своих секретов: бывший сотрудник Apple, перешедший в OpenAI, а затем вернувшийся обратно, якобы отправил на личные аккаунты свыше сотни конфиденциальных файлов, касающихся как минимум одного невыпущенного устройства OpenAI.

Apple назвала встречные требования попыткой отвлечь внимание от сути своего иска, по которому OpenAI уже обязали прекратить использование конфиденциальной информации.

Речь о том, что сотрудники OpenAI намеренно похищали, получали доступ и использовали секретную информацию Apple о невыпущенных технологиях, процессах и продуктах заявили в компании

Apple подала в июле иск против OpenAI и ее директора по оборудованию Тан Тана, заявив о кампании по хищению секретов через сотрудников. OpenAI отрицает нарушения и просит суд отклонить иск; в октябре она добровольно согласилась не использовать спорные ноу-хау.

Отдельно OpenAI оспаривает трудовые соглашения Apple: определение конфиденциальной информации в них слишком широкое, поскольку охватывает любые непубличные сведения, а не только коммерческую тайну, и таким образом ограничивает бывших сотрудников в трудоустройстве.

OpenAI разрабатывает собственное ИИ-устройство без экрана в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, выход продукта ожидается в 2027 году. По данным СМИ и комментариям участников рынка, это может быть компактное устройство вроде умной колонки или упрощенного смартфона без экрана, которое собирает контекст об окружающей обстановке для работы с ИИ-агентами.