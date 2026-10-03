Apple изменит macOS для защиты пользователей от ИИ-агентов Apple изменит macOS, чтобы ограничить доступ ИИ-агентов к данным пользователей

Москва3 окт Вести.Apple планирует изменить операционную систему Mac, чтобы пользователи понимали, когда сторонние ИИ-агенты запрашивают доступ ко всем данным на компьютере. Это следует из заявления американской компании.

Сейчас Apple предоставляет разработчикам приложений набор механизмов для защиты личных данных пользователей​​​. Но, как объяснили в компании, для работы ряда приложений нужна функция в операционной системе Mac, во многом обходящая эти защиты. С помощью этой функции разработчики получают доступ ко всем файлам на ноутбуке.

В Apple отметили, что "по мере того как ИИ-агенты становятся все более умелыми и автономными, риски, связанные с таким уровнем доступа, будут существенно возрастать".

Мы стремимся к тому, чтобы пользователи четко понимали эти риски, прежде чем предоставлять подобный доступ отметили в компании

Цель Apple — введение дополнительных средств контроля, с помощью которых пользователи будут осознавать, в какой момент и кому они открывают полный доступ к своему диску, в том числе ко всем сохраненным файлам, к почте, сообщениям в мессенджерах и истории браузера.

В последнее время участились скандалы вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ. Так, газета The Washington Post сообщала о попытке неизвестных ИИ-агентов, которые схожи с разработками OpenAI, взломать сайт правительства Канады. В OpenAI сообщили проверяют эту информацию.

Позже газета сообщила, что ИИ-агенты OpenAI предположительно пытались обойти защиту более чем 100 организаций. В компании заявили, что уведомили организации о случаях некорректной работы ИИ-агентов.