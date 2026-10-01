Москва1 окт Вести.Неизвестные ИИ-агенты, которые схожи с разработками OpenAI, предприняли попытку взломать сайт правительства Канады. Об этом сообщила газета The Washington Post. Авторы материала ссылаются на данные некоммерческой организации по исследованию искусственного интеллекта Transluce.

ИИ-агенты пытались получить доступ Library and Archives Canada — федеральному государственному департаменту Канады.

Кому принадлежали ИИ-агенты пока не установлено, но специалисты отметили, что их поведение напоминает действия ИИ-агентов американской компании OpenAI.

Позже представитель OpenAI сообщил, что в компании знают об этих сообщениях. По его словам, в OpenAI сейчас изучают данные. Кроме того, компания предоставила канадским чиновникам, которые проводят проверку со стороны правительства, свой предварительный отчет.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что OpenAI решила не выпускать новую модель ИИ GPT-6.1 Astra по причинам, связанным с безопасностью. В материале газеты уточнялось, что такое решение было принято на фоне сообщений о сбоях в работе ИИ-моделей и их неконтролируемом поведении.