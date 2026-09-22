CBC: провинция Канады подала в суд на OpenAI в связи с ЧП со стрельбой в школе

Власти канадской провинции судятся с OpenAI из-за стрельбы в школе CBC: провинция Канады подала в суд на OpenAI в связи с ЧП со стрельбой в школе

Москва22 сен Вести.Власти канадской провинции Британская Колумбия подали иск к американской компании-разработчику искусственного интеллекта OpenAI из-за ее предполагаемого участия в трагедии в школе Тамблер-Ридж. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление генерального прокурора региона Никки Шармы.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что за несколько месяцев до происшествия OpenAI заблокировала аккаунт подозреваемого в нападении на школу из-за нарушения правил использования чат-бота ChatGPT, но не уведомила правоохранителей об угрозах, размещенных на ее платформе.

Кроме того, власти провинции обвинили OpenAI в создании "небезопасного продукта".

Трагедия в школе Тамблер-Ридж произошла 10 февраля 2026 года. В результате инцидента погибли учительница и пять учеников в возрасте от 13 до 17 лет. Еще двое погибших были обнаружены в доме, расположенном недалеко от учебного заведения. Ими оказались мать и сводный брат подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством.