CTV: семьи погибших на Западе потребовали от Киева прекратить продажу химиката

Семьи погибших из Канады и Британии обратились к Украине из-за продажи химиката CTV: семьи погибших на Западе потребовали от Киева прекратить продажу химиката

Москва15 июл Вести.Родственники погибших из Канады и Великобритании потребовали от властей Украины запретить продажу высококонцентрированного химического вещества, которое, по их мнению, стало причиной смерти их близких. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, семьи уже направили соответствующее обращение Владимиру Зеленскому. При этом полиция Великобритании начала собственное расследование – украинские правоохранители отказываются расследовать дело, утверждая, что средство не является запрещенным.

Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества говорится в сообщении

CTV отмечает, что украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил отправку вещества в Канаду, называя его пищевым консервантом. Однако родители погибших заявляют, что концентрация этого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.

По данным телеканала, среди погибших – 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О’Грэйди, заказавшие химикат через украинские сайты.

В Канаде, по данным CTV, был осужден Кеннет Лоу, продававший такой же химикат. Его торговля привела по меньшей мере к 150 смертям.