США использовали ИИ для убийства 168 школьниц в Иране

США применили ИИ при ударе по школе в Иране, где погибли 168 девочек США использовали ИИ для убийства 168 школьниц в Иране

Москва19 сен Вести.Военные США использовали искусственный интеллект (ИИ) при подготовке удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

Центральное командование США, ответственное за нанесение удара, применило ИИ, встроенный в системы Maven Smart Systems (MSS) от компании Palantir.

Через несколько часов после трагедии Пентагон пришел к выводу, что США ответственны за этот удар, уточняет Bloomberg.

Пентагон установил, что удару предшествовало "не одно катастрофическое решение, а целый ряд небольших [неправильных] решений". Американские военные не воспользовались возможностью предотвратить трагедию, указывает агентство.

Хотя Пентагон завершил расследование еще несколько месяцев назад, отчет до сих пор не обнародован, подчеркивает Bloomberg.

США и Израиль нанесли 28 февраля удар по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нанесении удара, но не привел доказательств. Затем выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют американскую маркировку.