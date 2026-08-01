NYT: США ударили по жилому дому на острове Кешм авиабомбой весом почти в тонну

США сбросили 900-килограммовую бомбу на дом в Иране NYT: США ударили по жилому дому на острове Кешм авиабомбой весом почти в тонну

Москва1 авг Вести.Соединенные Штаты использовали авиабомбу Mark-84 весом около 900 килограммов для удара по жилому дому на иранском острове Кешм. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные собственного анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

Газета напомнила, что, согласно информации иранских СМИ, в результате удара погибли три человека, в том числе ребенок. Еще двое детей были найдены под завалами и доставлены в больницу.

Размер воронки и фрагменты боеприпаса указывают на то, что была применена бомба Mark-84 весом около 900 килограммов говорится в публикации

По информации журналистов, это одна из самых крупных обычных авиабомб, состоящих на вооружении американской армии. Издание пишет, что этот удар наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе операции в Иране и почему применяют такое мощное вооружение.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что американская сторона проведет расследование случившегося.

Ранее стало известно, что здания двух студенческих общежитий в городе Ахваз на юго-западе Ирана получили повреждения в результате ударов со стороны США.