Студенческие общежития на юго-западе Ирана повреждены в результате ударов США

В Иране два студенческих общежития повреждены при ударах США Студенческие общежития на юго-западе Ирана повреждены в результате ударов США

Москва30 июл Вести.Здания двух студенческих общежитий в городе Ахваз на юго-западе Ирана получили повреждения в результате ударов со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил губернатор иранской провинции Хузестан Мохаммад Реза Мулла-заде.

По его словам, ряд студентов были переселены в безопасное место.

В результате последних атак США причинен ущерб двум комплексам студенческих общежитий цитирует губернатора агентство YJC

Ранее стало известно, что США завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Как уточнялось, американские военные поразили десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).