Москва30 июлВести.Здания двух студенческих общежитий в городе Ахваз на юго-западе Ирана получили повреждения в результате ударов со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил губернатор иранской провинции Хузестан Мохаммад Реза Мулла-заде.
По его словам, ряд студентов были переселены в безопасное место.
В результате последних атак США причинен ущерб двум комплексам студенческих общежитийцитирует губернатора агентство YJC
Ранее стало известно, что США завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Как уточнялось, американские военные поразили десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).