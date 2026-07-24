В иранском Ахвазе погибли четыре человека при ракетной атаке США

В Иране погибли четыре человека в результате ракетной атаки США В иранском Ахвазе погибли четыре человека при ракетной атаке США

Москва24 июл Вести.В городе Ахваз, расположенном на юго-западе Ирана, четыре человека погибли в результате ракетных ударов Вооруженных сил США.

Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заявления местных властей.

Кроме того, еще пять граждан пострадали.

Ранее ВС Соединенных Штатов сообщили о начале 13-й подряд волны ударов по целям в Иране.

Накануне стало известно, что по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.