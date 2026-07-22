Tasnim: военные США атаковали город Бушер в Иране, пострадали два объекта ВС США нанесли авиаудар по иранскому Бушеру

Москва22 июл Вести.Американские военные нанесли авиаудар по иранскому городу Бушер, расположенному на юге страны. Об этом сообщило новостное агентство Tasnim.

По предварительной информации, пострадали два объекта. Специалисты служб занимаются оценкой причиненных разрушений.

Ранее стало известно, что ВС США начали новую волну ударов по Ирану. Атаки по территории исламской республики происходят "одиннадцатую ночь подряд". Их цель состоит в том, чтобы ограничить Иран в его возможностях угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, пояснили в CENTCOM.