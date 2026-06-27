Bloomberg узнало об ошибках США перед ударом по школе в Иране Bloomberg: США ударили по школе в Иране из-за ошибок разведки

Москва27 июн Вести.При выборе целей для ударов по Ирану американская разведка допустила несколько ошибок, из-за чего в первый день войны США и Израиля с Исламской Республикой была атакована школа в городе Минаб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства утверждают, что в ходе расследования выяснилась важная деталь: за несколько лет до начала операции США против Ирана один из аналитиков разведки, изучавший данные о потенциальных целях для будущих ударов, заметил изменения на объекте в Минабе. Ранее США считали его военным сооружением, связанным с вооруженными силами Ирана, однако фактически к тому моменту там уже находилась школа.

По информации Bloomberg, аналитик внес отметку об этих изменениях в цифровой разведывательный инструмент. Однако этот инструмент не был связан с официальной базой данных разведки, которую США используют при выборе целей для ударов. В результате сведения о том, что объект больше не является военным и используется как школа, не были переданы военным командирам.

Объект несколько раз перепроверяли, но базу целей не обновили. По данным источников Bloomberg, это отражено в расследовании Пентагона по удару по школе, однако его результаты не опубликованы. В ведомстве заявляют, что проверка продолжается.

Один из источников сообщил, что материалы передали еще в апреле, но они до сих пор находятся на рассмотрении в Центральном командовании США, отвечающем за операции против Ирана. Расследование по поручению главы CENTCOM адмирала Брэда Купера ведет генерал ВВС, не входящий в командование.

Собеседники Bloomberg считают, что в системе анализа целей Пентагона давно есть серьезные пробелы: как минимум две разведывательные базы с данными визуальной разведки не связаны с официальной базой выбора целей.

Начальная школа для девочек в Минабе подверглась удару 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране похоронили 168 погибших при этой атаке.