В Кербеле шииты из разных стран почтили память жертв удара по школе в Иране

В Ираке шииты со всего мира почтили память жертв удара по иранской школе В Кербеле шииты из разных стран почтили память жертв удара по школе в Иране

Москва3 авг Вести.В Кербеле во время религиозной процессии Арбаин мусульмане-шииты со всего мира почтили память жертв удара по иранской школе для девочек в Минабе. Иранская активистка Кэтрин Разанд в интервью ИС "Вести" рассказала, какие страны приняли участие в мероприятии.

Сложная ситуация на Ближнем Востоке заставила власти Ирака мобилизовать все экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность миллионов паломников, которые сейчас прибывают в страну. Шииты из разных государств собираются каждый год, чтобы пешком пройти в священный город Кербела, и посетить там мавзолей имама Хусейна.

Многочисленные флаги ирано-иракской дружбы стали напоминанием о трагедии в иранском городе Минаб, где обстрелу со стороны США подверглась школа для девочек. Родители погибших детей тоже участвуют в Арбаине. В Кербеле почтили память жертв удара.

Здесь сейчас представители многих стран, включая Иран, Россию, европейские страны, и мы хотим в очередной раз сказать, что убийство детей – это преступление подчеркнула иранская активистка

Несмотря на риски и угрозы военной эскалации, поток людей в Ирак не прекращается, и Кербела продолжает встречать паломников. Вдоль дорог открываются тысячи временных пунктов помощи.