Москва4 авгВести.Противостояние убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи с Западом напоминает мусульманам-шиитам битву при Кербеле, в которой погиб внук порока Мухаммеда имам Хусейн. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала востоковед Мария Кича.
В Ираке проходит крупнейшее в мире паломничество. Миллионы верующих со всего мира принимают участие в религиозной процессии Арбаин, они идут в Кербелу к мавзолею имама Хусейна.
По пути к мавзолею встречаются многочисленные портреты иранского аятоллы Али Хаменеи, который вместе со своими родными погиб после ударов США и Израиля.
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Убитый лидер Ирана изображен рядом с ликом имама Хусейна, можно также найти изображения и других иранцев, погибших от авиаударов США и Израиля. На юге Ирака события в Иране воспринимаются очень близко. Страны тесно связаны исторически и политически. Для участия в Арбаине в иракский Наджаф, откуда начиналось паломничество в Кербелу, прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Противостояние Али Хаменеи с Западом в глазах шиитов напоминает битву при Кербеле. Шииты воспринимают его как великого человека. Его называют имамом Хусейном нашего времениотметила востоковед Мария Кича
В Кербеле также почтили память жертв удара по иранской школе для девочек в Минабе. Родители погибших детей приняли участие в Арбаине.