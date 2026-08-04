Востоковед рассказала о значении фигуры Али Хаменеи для мусульман-шиитов Востоковед Кича: шииты называют Али Хаменеи имамом Хусейном нашего времени

Москва4 авг Вести.Противостояние убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи с Западом напоминает мусульманам-шиитам битву при Кербеле, в которой погиб внук порока Мухаммеда имам Хусейн. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала востоковед Мария Кича.

В Ираке проходит крупнейшее в мире паломничество. Миллионы верующих со всего мира принимают участие в религиозной процессии Арбаин, они идут в Кербелу к мавзолею имама Хусейна.

По пути к мавзолею встречаются многочисленные портреты иранского аятоллы Али Хаменеи, который вместе со своими родными погиб после ударов США и Израиля.

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Убитый лидер Ирана изображен рядом с ликом имама Хусейна, можно также найти изображения и других иранцев, погибших от авиаударов США и Израиля. На юге Ирака события в Иране воспринимаются очень близко. Страны тесно связаны исторически и политически. Для участия в Арбаине в иракский Наджаф, откуда начиналось паломничество в Кербелу, прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Противостояние Али Хаменеи с Западом в глазах шиитов напоминает битву при Кербеле. Шииты воспринимают его как великого человека. Его называют имамом Хусейном нашего времени отметила востоковед Мария Кича

В Кербеле также почтили память жертв удара по иранской школе для девочек в Минабе. Родители погибших детей приняли участие в Арбаине.