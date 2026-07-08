Пезешкиан прервал прощание с Хаменеи в Ираке и вернулся в Иран после ударов США

Пезешкиан возвращается из Ирака в Тегеран после ударов США по Ирану Пезешкиан прервал прощание с Хаменеи в Ираке и вернулся в Иран после ударов США

Москва8 июл Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан покинул Ирак и направился в Тегеран на фоне очередной серии авиаударов США по целям в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Пезешкиан возглавлял прибывшую в Ирак делегацию Ирана. Иранские официальные лица участвовали в церемонии прощания с верховным руководителем Ирана (1989-2026 годы) аятоллой Али Хаменеи, который погиб во время февральских авиаударов США и Израиля.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану.

Взрывы прогремели на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском и Персидском заливах соответственно, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.

Операция стала ответом на происшествия в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, спровоцированы действиями иранских военных.

Целью атак США стали иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), береговые системы обнаружения, склады с зенитными и противокорабельными крылатыми ракетами, пункты запуска БПЛА, а также объекты портовой инфраструктуры.

СМИ сообщили о пострадавших при бомбардировках. Удары могут продлиться еще некоторое время, добавил телеканал CNN.

Телеканал NBC обратил внимание на то, что удары США оказались более масштабными по сравнению с предыдущими.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

По данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном о завершении конфликта.