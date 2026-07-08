CNN узнал, почему США уничтожили школу для девочек в Иране CNN: удар по школе в иранском Минабе – следствие халатности военных США

Москва8 июл Вести.Командование Вооруженных сил (ВС) США не приняло во внимание предупреждение о необходимости обновления координат иранских объектов, что привело к ошибочной атаке на школу для девочек в округе Минаб на юге Ирана, сообщает телеканал CNN.

В системах планирования целей MIDB и MARS появились четкие указания на то, что сведения по Ирану устарели и нуждаются в перепроверке.

Однако командование сознательно проигнорировало эти указания и использовало данные, которые не обновлялись десятилетиями.

Пентагон неизменно требует, чтобы все и всегда действовали быстрее заявил источник CNN

Все это привело к "чрезмерной нагрузке" на Центральное командование ВС США и специалистов по разведке. Эффективность разведки снизилась из-за сокращений штата в предшествующие годы, в разведсообществе возник кадровый дефицит, подчеркнул источник.

США и Израиль 28 февраля 2026 года приступили к нанесению авиаударов по объектам в Иране. В первый же день под удар попала школа для девочек в округе Минаб.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что при ударе погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников учебного заведения.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США атаковали детскую школу ракетами Tomahawk, стремясь добиться наибольшего количества жертв.

Президент США Дональд Трамп называет случившееся ужасной трагедией, но сомневается в том, что когда-либо удастся установить виновных в произошедшем, поскольку в тот период "ракеты летали повсюду и со всех сторон".