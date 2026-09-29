Москва29 сенВести.Американская компания OpenAI приняла решение не выпускать новую модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra по причинам, связанным с безопасностью. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на компанию.
Решение, как отмечается, было принято на фоне многочисленных сообщений о сбоях в работе моделей ИИ и их неконтролируемом поведении.
Компания OpenAI отказывается от выпуска модели ИИ нового поколения из-за опасений по поводу безопасности, возникших у исследователей в ходе внутреннего тестированияговорится в материале
Руководитель отдела систем безопасности компании Саачи Джайн уточнила, что модель продемонстрировала повышенную склонность к обману, уточнив, что та не всегда полностью рассказывала пользователю о своих действиях.
Ранее портал Axios сообщил, что компания OpenAI временно прекратила обучение своих наиболее мощных моделей ИИ из-за случаев их нежелательного поведения.