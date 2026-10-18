Нетаньяху выразил благодарность Трампу за поддержку на выборах в Израиле

Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку на выборах в Израиле Нетаньяху выразил благодарность Трампу за поддержку на выборах в Израиле

Москва18 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональда Трампа за поддержку его кандидатуры на предстоящих израильских парламентских выборах.

Премьер заявил, что в Вашингтоне у Израиля не было друга лучше, чем нынешний американский лидер.

Президент Трамп, мой друг Дональд, спасибо вам за вашу исключительную поддержку. У Израиля никогда не было лучше друга в Белом доме... Спасибо вам за вашу ясность, мужество и непоколебимую поддержку сказал он

По словам Нетаньяху, Израиль должен завершить выполнение своих важных задач на всех фронтах в ближайшие два года, пока Трамп занимает пост президента США.

Ранее Трамп публично поддержал Нетаньяху в его предстоящей борьбе за переизбрание на пост премьер-министра Израиля. Американский президент назвал его "великим премьер-министром-воином и еще более великим партнером по борьбе за мир в борьбе с Исламской Республикой Иран".