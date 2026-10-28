Трамп заявил, что поддержка США помогла Нетаньяху на выборах Трамп: дела у Нетаньяху на выборах идут неплохо

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что дела у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на проходящих в стране выборах складываются неплохо, в том числе, возможно, благодаря поддержке Вашингтона.

Сейчас дела у него идут довольно неплохо сказал американский лидер порталу Axios

Трамп признал, что сначала получал "пугающие сообщения" о перспективах Нетаньяху. По его словам, поддержка премьер-министра с его стороны могла повлиять на ситуацию.

Я слышал, что моя поддержка сыграла для Биби важную роль добавил он

Вместе с тем Трамп признал, что не задумывался о своем участии в формировании правительства Нетаньяху.

Я посмотрю сказал он

По данным Axios, после выборов Израиль ждут "недели политических споров". Издание отмечает, что ни Нетаньяху, ни его конкурент Гади Айзенкот из партии "Яшар" не наберут в парламенте 61 место, необходимое для большинства.

Это ведет к тому, что дискуссии по поводу правительства будут продолжаться неделями говорится в материале

После обработки более 85% голосов правящая коалиция во главе с "Ликуд" лидирует на выборах в Израиле с 53 мандатами в 120-местном парламенте. Сама "Ликуд" становится крупнейшей фракцией с 26 мандатами.

Оппозиционная "Яшар" идет второй с 21 мандатом, весь блок оппозиции получает 48 мандатов. Список арабских партий - третья сила с 19 мандатами. Ни одна политическая сила не набрала 61 мандат, необходимый для формирования правительства.