Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 57,3% голосов

После подсчета 57,3% голосов в Израиле лидирует партия Нетаньяху Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 57,3% голосов

Москва28 окт Вести.Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохраняет первое место на парламентских выборах, прошедших в стране 27 октября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 57,3% бюллетеней.

Согласно опубликованным данным, "Ликуд" получает 27 мест в 120-местном Кнессете. Главный соперник Нетаньяху от оппозиции Гади Айзенкот и его партия "Яшар" занимают вторую позицию с 21 мандатом.

При этом блок партий, поддерживающих Нетаньяху, на данный момент получает 55 мест в парламенте, тогда как оппозиционные силы – 49. Еще 16 мандатов достаются арабским партиям. По прогнозам, ни оппозиция, ни "Ликуд" не готовы создавать с ними коалицию.

Для формирования правительства в Израиле необходимо большинство в 61 место в Кнессете. Пока ни один из политических блоков не набирает достаточного числа мандатов для самостоятельного формирования правящей коалиции.

Ожидается, что ЦИК представит результаты подсчета голосов 29 октября. Окончательные официальные итоги выборов должны быть опубликованы не позднее 4 ноября. После этого президент Израиля Ицхак Герцог проведет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет, и по их итогам поручит одному из депутатов сформировать новую правительственную коалицию.

Центральная избирательная комиссия Израиля ранее сообщила, что явка на выборах достигла рекордного с 1999 года уровня – почти 78%.