В Израиле отметили максимальную явку на выборах с 1981 года

Явка на выборы в Израиле достигла исторического максимума за 45 лет В Израиле отметили максимальную явку на выборах с 1981 года

Москва27 окт Вести.Явка на выборах в израильский парламент (Кнессет) 26-го созыва по состоянию на 12:00 (13:00 мск) составила рекордные 31,5%, сообщает 12-й канал телевидения Израиля.

Отмечается, что показатель стал рекордным для всех израильских выборов, проводившихся в Израиле в 1981 года. Явка также превысила показатели предыдущих парламентских выборов, проводившихся в ноябре 2022 года. Тогда к этому времени проголосовали 28,4% избирателей.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в Израиле, где проходят парламентские выборы. По итогам выборов будет сформирован Кнессет 26-го созыва, затем начнется процедура создания правящей коалиции. В случае успеха это приведет к присяге нового кабинета и премьер-министра.

По данным ЦИК, голосовать могут 7,3 млн израильтян. Всего в стране работают 12 018 участков, они закроются в 22:00 (23:00 мск). Вскоре после закрытия обнародуют результаты экзитполов и начнут подсчет голосов. Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, за порядком следят 20 тыс. полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев. Армия объявила о блокаде палестинских территорий и закрытии всех КПП на Западном берегу реки Иордан.