Москва26 окт Вести.Выборы в парламент Израиля чреваты новым витком противостояния страны с Ираном, так как от этого зависит успех премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом шеф ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков сообщил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Нетаньяху, как отметил журналист, утверждает, что война с Ираном неизбежна.

Эти выборы как раз чреваты новой войной, новым витком противостояния с Ираном, поскольку Биньямин Нетаньяху как раз в последние дни перед критическим для него голосованием начал говорить практически о том, что война с Ираном, во-первых, неизбежна, во-вторых, цель этой войны - прежде всего ликвидация тегеранского режима, правительства Исламской Республики. И, в-третьих, самое неожиданное, что он сообщил буквально два дня назад, что Израилю, возможно, в связи с войной с Ираном, надо готовиться к блокаде, к международным санкциям сказал Пашков

Премьер-министр Израиля, по словам журналиста, посоветовал соотечественникам переходить на криптовалюты и блокчейны, опасаясь, что жителям государства заблокируют международные карты.

Это говорит о том, что, вполне возможно, в планах Нетаньяху как раз стоит мощнейшая операция против Ирана, которая может использовать такие вооружения, после которых введение санкций против Израиля станет практически неизбежным со стороны международного сообщества предположил он

По мнению Пашкова, Нетаньяху стремится сформировать правительство национального единства - для этого и нужен новый виток конфликта с Ираном.

Биньямин Нетаньяху, понимая расклады сейчас, при которых ни оппозиция, ни его сторонники вроде бы не могут создать, собрать такую коалицию сразу по итогам выборов, готовит некую политическую ситуацию, после которой будет неизбежно формирование правительства национального единства. Вот прошли выборы, правительство создать не удалось, начинается война с Ираном, и он призывает всех политических лидеров войти в его правительство для противостояния врагу. Вот это как раз тоже может быть в расчетах его команды. Поэтому разговоры о приближающейся войне очень и очень активны в последнее время именно из уст премьер-министра…. Поэтому все будет решаться в дни после выборов, и очень многое будет зависеть от того, решится ли Биньямин Нетаньяху начать войну, или Соединенные Штаты сумеют его остановить добавил журналист

В Израиле 27 октября состоятся парламентские выборы. На победу, предварительно, претендуют две партии. Партия "Ликуд" поддерживает действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. А коалиция "Яшар" выступает за его отставку. Обе коалиции имеют примерно равные шансы на успех, но при этом так же рискуют не набрать большинство в кнессете (парламенте).

Ранее газета The Times of Israel выпустила материал, в котором сказано, что Нетаньяху опасается удара Ирана перед выборами в Израиле.