В Израиле открылись участки: выборы решат судьбу Нетаньяху В Израиле на выборах в Кнессет открылись избирательные участки

Москва27 окт Вести.Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в Израиле, где проходят парламентские выборы. По их результатам будет сформирован Кнессет 26-го созыва, после чего начнется процедура создания правящей коалиции и в случае успеха приведут к присяге новый кабинет и премьер-министра.

Согласно данным ЦИК, право голоса есть у 7,3 млн израильтян, на территории страны работают 12 018 участков — до 22:00 (23:00 мск). Вскоре после закрытия обнародуют результаты экзитполов и начнут подсчет голосов. За порядком, по информации 12-го канала израильского телевидения, следят 20 тыс. полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев, а армия объявила о блокаде палестинских территорий и закрытии всех КПП на Западном берегу реки Иордан.

Нынешнее голосование, напоминает Bloomberg — первое после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1 200 человек и были похищены 250. 77-летний премьер Биньямин Нетаньяху добивается переизбрания, утверждая, что проведенные за три года военные кампании укрепили безопасность страны. Оппоненты во главе с бывшим главой Генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкотом называют самого долго правящего руководителя в истории Израиля главной угрозой: он обвиняется в получении взятки и, по их оценкам, состоит в союзе с националистическими радикалами.

Сторонники премьера указывают, что с 2023 года Израиль переломил ситуацию в противостоянии с врагами, поддерживаемыми Ираном: армия контролирует две трети Газы, обстрелы с территории анклава прекратились, Хезболла в южном Ливане серьезно ослаблена, а вместе с США нанесен урон ядерным и ракетным возможностям Ирана.

За несколько дней до голосования предвыборный штаб Нетаньяху выпустил ролик с созданным ИИ изображением атомной бомбы, уничтожающей Тель-Авив, с утверждением, что Иран создает ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп дважды поддержал премьера. Эйзенкот обвинил его в истерике и нагнетании страха, а лидер левой партии "Демократы" Яир Голан заявил: "Во вторник мы заменим сеятелей паники и вернем Израиль к безопасности и здравомыслию".

Опросы неизменно предсказывают минимальный разрыв: ни один из блоков, вероятно, не получит 61 мандат, необходимый для самостоятельного формирования правительства. Как пишет Bloomberg, предстоят сложные переговоры на несколько недель, не исключены повторные выборы.

Явка прогнозируется необычно высокой: десятки тысяч израильтян, живущих за границей, прилетели голосовать, в том числе - за оппозицию.