Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии парламентских выборов в Израиле

Москва18 окт Вести.Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в его предстоящей борьбе за переизбрание на занимаемый сейчас пост. Свое мнение американский лидер выразил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Нетаньяху "великим премьер-министром-воином и еще более великим партнером по борьбе за мир в борьбе с Исламской Республикой Иран", отметив, что Тегеран "уже 51 год скандирует: "Смерть Израилю, смерть Америке!".

Глава Белого дома добавил, что момент, когда "Иран привел бы в действие эту зловещую фразу" представлял собой вопрос времени.

Но они систематически уничтожались, как в военном, так и в финансовом отношении, и если они быстро не изменят свои методы, мы скоро закончим работу. Если у Израиля будет неподходящий лидер… Америке придется выполнять эту работу самостоятельно, а я не склонен к этому отметил Трамп

Он также указал, что наблюдал за Нетаньяху "в самые трудные времена". Другие люди, по мнению Трампа, в схожих ситуациях сдались бы под давлением обстоятельств, но Нетаньяху "действительно стал сильнее и сохраняет ту же силу по сей день".

Именно такого партнера Соединенные Штаты Америки требуют от Израиля - страны, для которой они так много сделали. Пожалуйста, пусть это послание послужит выражением моей полной поддержки Биньямину Нетаньяху в его предстоящей борьбе за переизбрание на пост премьер-министра Израиля написал глава Белого дома

При этом ранее в интервью телеканалу Newsmax Трамп, отвечая на вопрос о своем отношении к Нетаньяху, заявил о своем недоверии ко всем. По словам американского лидера, в политики подобный подход можно рассматривать в качестве нормы.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября.