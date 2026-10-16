Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о своем отношении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил о недоверии ко всем.
Я никому не доверяю, если честнозаявил американский лидер в интервью телеканалу Newsmax
Глава Белого дома добавил, что в мире политики подобный подход можно рассматривать в качестве нормы.
Интернет-портал Axios ранее написал, что Трамп обсудил с Нетаньяху возможность новой масштабной операции против Ирана до 3 ноября — даты промежуточных выборов в США.