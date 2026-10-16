Трамп при ответе на вопрос о Нетаньяху заявил, что не доверяет никому

"Я никому не доверяю": Трамп высказался о вере к Нетаньяху Трамп при ответе на вопрос о Нетаньяху заявил, что не доверяет никому

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о своем отношении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил о недоверии ко всем.

Я никому не доверяю, если честно заявил американский лидер в интервью телеканалу Newsmax

Глава Белого дома добавил, что в мире политики подобный подход можно рассматривать в качестве нормы.

Интернет-портал Axios ранее написал, что Трамп обсудил с Нетаньяху возможность новой масштабной операции против Ирана до 3 ноября — даты промежуточных выборов в США.