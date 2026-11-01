WSJ: Трамп поговорил с Нетаньяху перед возможным ударом по Ирану

Трамп побеседовал с Нетаньяху на фоне возможной подготовки к удару по Ирану WSJ: Трамп поговорил с Нетаньяху перед возможным ударом по Ирану

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию с возможными ударами по Ирану, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

Трамп поговорил по телефону с …Нетаньяху, чтобы проинформировать ближневосточного союзника о ситуации в то время, когда США готовятся возобновить бомбардировки Ирана говорится в сообщении

Отмечается, что два лидера провели разговор через несколько дней после совещания Трампа с крупными военачальниками по вопросу возобновления ударов по Ирану.

Ранее Трамп заявил, что США "предстоит разобраться" с несколькими целями в Иране, среди них — возможный ядерный объект, который может располагаться под горным массивом Коланг Газ Ла.

В субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, не ограничивая географические рамки.