Москва1 нояВести.Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию с возможными ударами по Ирану, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.
Трамп поговорил по телефону с …Нетаньяху, чтобы проинформировать ближневосточного союзника о ситуации в то время, когда США готовятся возобновить бомбардировки Иранаговорится в сообщении
Отмечается, что два лидера провели разговор через несколько дней после совещания Трампа с крупными военачальниками по вопросу возобновления ударов по Ирану.
Ранее Трамп заявил, что США "предстоит разобраться" с несколькими целями в Иране, среди них — возможный ядерный объект, который может располагаться под горным массивом Коланг Газ Ла.
В субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, не ограничивая географические рамки.