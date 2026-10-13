Москва13 октВести.Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность проведения новой военной операции против Ирана, сообщает портал Axios.
Нетаньяху и Трамп обсудил на прошлой неделе возможность проведения новой масштабной операции против Ирана до выборов в Израиле и СШАотмечает Axios
Между тем Трамп заявил ранее, что не намерен наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США.
Телеканал NBC сообщил, что Трамп и его команда обсудили сценарии возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.
Выборы в кнессет (парламент) Израиля состоятся 27 октября, после чего в стране сформируют новое правительство.