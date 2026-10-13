США и Израиль обсудили возобновление операции против Ирана до выборов США и Израиль намерены возобновить боевые действия против Ирана

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность проведения новой военной операции против Ирана, сообщает портал Axios.

Нетаньяху и Трамп обсудил на прошлой неделе возможность проведения новой масштабной операции против Ирана до выборов в Израиле и США отмечает Axios

Между тем Трамп заявил ранее, что не намерен наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США.

Телеканал NBC сообщил, что Трамп и его команда обсудили сценарии возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Выборы в кнессет (парламент) Израиля состоятся 27 октября, после чего в стране сформируют новое правительство.