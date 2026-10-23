СМИ: в генштабе Израиля не видят смысла атаковать Иран до выборов

"Если решим, мы атакуем": глава генштаба Израиля высказался об ударе по Ирану СМИ: в генштабе Израиля не видят смысла атаковать Иран до выборов

Москва23 окт Вести.Начальник генштаба армии Израиля не видит смысла атаковать Иран ранее парламентских выборов, которые должны состояться в конце октября.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мы не видим указаний на необходимость атаковать Иран до выборов. Если мы решим, что удар по Ирану необходим, мы атакуем Иран приводит слова начальника генштаба 13-й израильский телеканал

Он уточнил, что армия сейчас сосредоточена на том, чтобы обеспечить максимально безопасное и мирное проведение выборов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что со стороны Ирана существует угроза атаки перед выборами. Глава государства также заявил, что намерен добиться смены власти в Тегеране. На минувшей неделе он обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.