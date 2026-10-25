Нетаньяху: Иран может ударить по Израилю перед выборами

Нетаньяху опасается, что Иран ударит перед выборами в Израиле Нетаньяху: Иран может ударить по Израилю перед выборами

Москва25 окт Вести.Иран может нанести очередной удар по Израилю, чтобы сорвать проведение парламентских выборов 27 октября. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит газета The Times of Israel.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готов и защищаться, и нападать. У нас есть разведданные, свидетельствующие, что Иран может попытаться атаковать нас с целью сорвать выборы. В случае иранской атаки Израиль ответит гораздо более мощными ударами пообещал Нетаньяху

Ранее аналитик Петр Слезкин в интервью ИС "Вести" высказал мнение, что Израиль совершит нападение на Иран до выборов в Конгресс США.