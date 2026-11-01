Эксперт: для Ирана есть риски из-за неопределенности в Израиле Эксперт Багдасаров: для Ирана сохраняются риски из-за неопределенности в Израиле

Москва1 ноя Вести.Иран опасается нового витка эскалации в регионе на фоне прошедших парламентских выборов в Израиле. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Вооруженные силы Ирана на сегодняшний день насчитывают более полутора миллионов человек. И они понимают, что будет попытка дестабилизации. А в Израиле особо и не скрывают планы по Ирану заявил он

Эксперт напомнил, что по результатам выборов в Израиле в Кнессет партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху не сумела взять парламентское большинство.

Партия "Ликуд" набрала 53 голоса, а для большинства необходимо более 61 голоса. Основной оппонент "Ликуда" - партия "Яшар" Гади Айзенкота, она набрала на выборах чуть поменьше. То есть у них неизвестность на два ближайших месяца, может, и премьер-министром будет Нетаньяху, пока они под ковром там будут договариваться. А что хочет Нетаньяху по отношению к Ирану, не надо говорить сказал он

Багдасаров напомнил, что еще до выборов по приказу Нетаньяху состоялись учения, в рамках которых израильская авиация пересекла Сирию и Ирак, долетела до границы с Ираном и вернулась обратно. Он добавил, что вероятность войны очень высока, поэтому иранцы активно готовятся к ней.