IRNA: Иран предоставил доказательства атак США и Израиля на порты и суда

Иран предоставил свидетельства атак США и Израиля на порты и гражданские суда IRNA: Иран предоставил доказательства атак США и Израиля на порты и суда

Москва1 ноя Вести.Иран предоставил Международной морской организации (ИМО) при ООН свидетельства атак США и Израиля на порты и гражданские суда. Об этом сообщает агентство IRNA.

Исламская Республика Иран представила Международной морской организации документы и изображения, связанные с атаками США и сионистского режима на порты, гражданские суда и морскую инфраструктуру нашей страны отмечается в публикации

Утром 1 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию с возможными ударами по Ирану. Уточняется, что два лидера провели разговор через несколько дней после совещания Трампа с крупными военачальниками по вопросу возобновления ударов по Ирану.

В то же время американский госсекретарь Марко Рубио подчеркивает, что Трамп не принял окончательного решения о возобновлении боевых действий против Ирана. По его словам, глава Белого дома отдает предпочтение дипломатии.