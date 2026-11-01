Иран передал в IMO свидетельства об ударах США и Израиля по портам и судам

Иран передал свидетельства об ударах США и Израиля по морской инфраструктуре Иран передал в IMO свидетельства об ударах США и Израиля по портам и судам

Москва1 ноя Вести.Власти Ирана направили в Международную морскую организацию (IMO) при ООН доказательства атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля на иранскую гражданскую морскую инфраструктуру. Об этом сообщает госагентство IRNA.

По данным агентства, Тегеран предоставил международной структуре пакет документов и фотоматериалов, фиксирующих факты нападений на портовые комплексы, гражданские суда и объекты морской логистики страны.

В публикации отмечается, что переданные сведения призваны официально засвидетельствовать агрессивные действия американской и израильской сторон против торгового флота и гражданских объектов республики.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут перейти к новому этапу эскалации и нанести удары по объектам в Иране вскоре после проведения выборов в конгресс.