В Пентагоне признали, что Иран нанес серьезный ущерб объектам США в Бахрейне

Пентагон подтвердил, что Иран серьезно повредил объекты ВМС США в Бахрейне В Пентагоне признали, что Иран нанес серьезный ущерб объектам США в Бахрейне

Москва11 сен Вести.Пентагон признал, что Иран в ходе конфликта на Ближнем Востоке нанес серьезные повреждения объектам Военно-морских сил (ВМС) США в Бахрейне.

Об этом рассказал корреспондент газеты The Epoch Times Райан Морган со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Као.

Као сообщил, что Иран своими ударами "разнес к чертям Бахрейн" написал он в соцсети X

Журналист отметил, что о повреждении объектов ВМС США в Бахрейне уже было известно ранее, однако комментарий Као – это прямое и высокоуровневое признание этого факта.

Ранее газета The New York Times написала, что удары Исламской Республики нарушили логистику ВМС США на Ближнем Востоке. Уточнялось, что в регионе находятся два американских авианосца и 12 эсминцев, которые помогают обеспечивать блокаду морских портов Ирана.