Политолог допустил, что США будут атаковать Иран после 3 ноября Политолог Дудаков допустил удары США по Ирану после 3 ноября

Москва31 окт Вести.Соединенные Штаты могут перейти к новому этапу эскалации и нанести удары по объектам в Иране вскоре после проведения выборов в конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.RU.

По оценке эксперта, американские военные перебрасывают на Ближний Восток значительные объемы вооружений, в том числе авиабомбы большого калибра. С их помощью Вашингтон рассчитывает принудить Тегеран к заключению выгодной для США сделки.

Я не уверен в том, что это у них получится, хоть они и попытаются заявил Дудаков

Аналитик предупредил, что силовой сценарий спровоцирует ответный удар Ирана по американским военным базам в регионе. Подобное развитие событий неизбежно приведет к жертвам среди американских военнослужащих и выходу конфликта из-под контроля.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий, однако соглашение не привело к ожидаемым результатам.

США предупредили государства Ближнего Востока и своих союзников в регионе, что могут возобновить атаки на Иран после промежуточных выборов в конгресс.