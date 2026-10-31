Политолог Дудаков: удар США по Ирану может отложить переговоры по Украине

Политолог Дудаков заявил, что удар США по Ирану может отложить диалог по Украине Политолог Дудаков: удар США по Ирану может отложить переговоры по Украине

Москва31 окт Вести.Эскалация конфликта между США и Ираном может отложить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, в случае удара по Тегерану Вашингтон переключит внимание на ближневосточный регион.

В случае если эскалация против Ирана случится сразу после выборов в США, то речь может идти о переносе даты проведения любых будущих переговоров по Украине сказал Дудаков

Политолог предположил, что американская сторона не делает это специально, учитывая, что Вашингтон сам активно настаивал на необходимости проведения трехсторонней встречи.

Ранее сообщалось, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к возобновлению войны с Ираном.