Москва31 октВести.Эскалация конфликта между США и Ираном может отложить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, которые приводит NEWS.RU, в случае удара по Тегерану Вашингтон переключит внимание на ближневосточный регион.
В случае если эскалация против Ирана случится сразу после выборов в США, то речь может идти о переносе даты проведения любых будущих переговоров по Украинесказал Дудаков
Политолог предположил, что американская сторона не делает это специально, учитывая, что Вашингтон сам активно настаивал на необходимости проведения трехсторонней встречи.
Ранее сообщалось, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к возобновлению войны с Ираном.