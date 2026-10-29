Москва29 октВести.Соединенные Штаты, ближневосточные страны и мировая экономика столкнутся с негативными последствиями, если Вашингтон возобновит удары по Ирану. Таким мнением поделился российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он также подчеркнул, что новый раунд эскалации не позволит Штатам добиться капитуляции Исламской Республики.
Возобновление военных действий в регионах, конечно, вывело бы войну на новый уровень с суммой негативных последствий для стран региона, мировой экономики и самих СШАнаписал Пушков в своем Telegram-канале
Он добавил, что от нового витка эскалации также пострадают страны Европейского союза (ЕС) из-за роста цен на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп накануне допустил, что Вашингтон может нанести новые удары по Исламской Республике после промежуточных выборов в Конгресс.