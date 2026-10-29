Пушков: новые удары США по Ирану приведут к негативным последствиям

Пушков заявил о негативных последствиях в случае новых ударов США по Ирану Пушков: новые удары США по Ирану приведут к негативным последствиям

Москва29 окт Вести.Соединенные Штаты, ближневосточные страны и мировая экономика столкнутся с негативными последствиями, если Вашингтон возобновит удары по Ирану. Таким мнением поделился российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он также подчеркнул, что новый раунд эскалации не позволит Штатам добиться капитуляции Исламской Республики.

Возобновление военных действий в регионах, конечно, вывело бы войну на новый уровень с суммой негативных последствий для стран региона, мировой экономики и самих США написал Пушков в своем Telegram-канале

Он добавил, что от нового витка эскалации также пострадают страны Европейского союза (ЕС) из-за роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп накануне допустил, что Вашингтон может нанести новые удары по Исламской Республике после промежуточных выборов в Конгресс.