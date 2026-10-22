NYT: США и Израиль подготовили план возобновления ударов по Ирану

NYT: США и Израиль разработали план возобновления ударов по Ирану NYT: США и Израиль подготовили план возобновления ударов по Ирану

Москва22 окт Вести.США и Израиль подготовили план возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября, сообщает газета The New York Times (NYT).

План предполагает проведение короткой мощной операции.

В список целей, скорее всего, войдут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал отмечает NYT

Предыдущие серии ударов по Ирану привели к росту цен на энергоносители во всем мире, напоминает газета.

Телеканал NBC News накануне передал, что США в последние дни тайно сокращают свой военный контингент на ближневосточных базах.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона "все идет хорошо" с Тегераном.