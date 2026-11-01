АР: Тегеран за время войны с США поразил 26 американских баз на Ближнем Востоке

Иран за время войны с США поразил 26 американских баз на Ближнем Востоке АР: Тегеран за время войны с США поразил 26 американских баз на Ближнем Востоке

Москва1 ноя Вести.Порядка 26 американских баз и объектов на Ближнем Востоке попали под иранские удары за время конфликта с Соединенными Штатами. Технике и оборудованию нанесен ущерб на миллиарды долларов, сообщило The Associated Press со ссылкой на источники и спутниковые данные.

При этом представитель Пентагона Шон Парнелл заявил агентству, что американские силы и базы надежно защищены, а вооруженные силы США сильны как никогда.

У наших военнослужащих в зоне ответственности Центрального командования есть все необходимое для продолжения их успешной работы - миссии, имеющей историческое значение: не допустить появления у Ирана ядерного оружия отметил Парнелл

Несмотря на это, The Associated Press в публикации указало, что иранские атаки расчистили путь для дальнейших ударов по местам дислокации летательных аппаратов, системам ПВО, связи, складам и различной технике, которые имели решающее значение для функционирования баз.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп пока не принял решения о возобновлении войны с Ираном.