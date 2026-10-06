Intercept: ущерб базам США на Ближнем Востоке поставил под вопрос их работу В США оценили масштаб разрушений военных объектов на Ближнем Востоке

Москва6 окт Вести.Американские военные базы на Ближнем Востоке понесли столь серьезный ущерб в результате конфликта с Ираном, что восстановление полноценного присутствия США в регионе оказалось под вопросом. Об этом сообщает портал Intercept со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным издания, инфраструктуре ключевых объектов был нанесен критический урон, радикально нарушивший текущие операции Пентагона.

Ранее Бюджетное управление конгресса США сообщило, что военные действия против Ирана по состоянию на 1 августа обошлись американскому оборонному ведомству примерно в 38 миллиардов долларов, включая затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной техники.