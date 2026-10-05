США готовятся к длинной эпохе войн и мировых потрясений Журналист Медведев: США готовятся к длинной эпохе войн

Москва5 окт Вести.США готовятся к длинной эпохе войн и мировых потрясений. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем Telegram-канале, комментируя выступление главы Пентагона Пита Хегсета перед американскими капитанами и сержантами на военной базе в Куантико.

Медведев уточнил, что Хегсет объявил шесть инициатив в области обороны и войны, среди которых сокращение генералов, подготовка офицеров, запуск проекта исследований будущего войны и проекта по укреплению автономности военных баз США.

Короче, США готовятся к длинной эпохе войн и мировых потрясений. Крепость строят, когда ждут вражескую осаду. Не так ли? подчеркнул Медведев

Он также предположил, что Штаты готовятся к "зарубе с Китаем". Отдельно Медведев остановился на создании в США управления по религиозным делам, которое напрямую подчиняется министру.

Мы часто говорили, что государство не может жить без крепкой идеологии. Американцы это, очевидно, поняли. После десятилетий разговоров о нейтральности, ЛГБТ в армии, воукизма они возвращают в армия веру, этос воина и пафос призвания быть воином, если хотите, крестоносцем цифровой эпохи. Можно как угодно воспринимать, критиковать, но делается это всерьез, с большим бюджетом и прямым доступом армейских капелланов к министру добавил журналист

Андрей Медведев уверен, что инициативы, озвученные Хегсетом, – часть большого плана, который будет реализовываться долгие годы, и призвал РФ подумать над противодействием.

Ранее Хегсет объявил о создании в составе Вооруженных сил США нового Автономного боевого командования (Autonomous Warfare Command), специализирующегося на беспилотных системах.

Также сообщалось, что правительство США планирует сократить примерно каждого пятого генерала и адмирала либо путем увольнения, либо в результате ликвидации должностей.