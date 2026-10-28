CENTCOM уведомил Конгресс о расходах США в конфликте с Ираном Hill: военные расходы США в конфликте с Ираном превысили $47 млрд

Москва28 окт Вести.Затраты США на проведение военной операции против Ирана превысили 47 миллиардов долларов, сообщило издание The Hill, ссылаясь на данные Центрального командования ВС США (CENTCOM), предоставленные Конгрессу.

Уточняется, что оценка приведена по состоянию на 16 октября. С начала сентября расходы выросли более чем на 3 миллиарда долларов: на 3 сентября CENTCOM оценивал их в 43,6 миллиарда.

Издание пишет, что из названной суммы около 29 миллиардов долларов ушли на восполнение боеприпасов, израсходованных в ходе конфликта, 11,9 миллиарда долларов — операционные издержки, еще примерно 6,1 миллиарда потратили на замену уничтоженной военной техники и снаряжения.

Портал Punchbowl News, в свою очередь, отметил, что в этих расчетах CENTCOM не учитывает расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры на американских военных объектах на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские военные израсходовали порядка 80 дорогостоящих дефицитных ракет-перехватчиков на отражение только одного удара Ирана по находящимся в Иордании базам США.