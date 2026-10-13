Москва13 октВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления ударов по Ирану. Информацию об этом распространил 12-й канал израильского телевидения.
Согласно этим данным, в США были "впечатлены" готовностью израильского премьера возобновить удары по иранской территории до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября.
Ранее издание The Jurasalem Post сообщило - американский лидер допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В результате обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.