Трамп и Нетаньяху обсуждали на прошлой неделе возобновление атаки на Иран

Нетаньяху разговаривал с Трампом о возобновлении атаки на Иран Трамп и Нетаньяху обсуждали на прошлой неделе возобновление атаки на Иран

Москва13 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления ударов по Ирану. Информацию об этом распространил 12-й канал израильского телевидения.

Согласно этим данным, в США были "впечатлены" готовностью израильского премьера возобновить удары по иранской территории до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября.

Ранее издание The Jurasalem Post сообщило - американский лидер допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В результате обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.