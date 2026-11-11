Москва11 нояВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели "крайне сложный и напряженный" телефонный разговор о возобновлении ударов по Ирану, сообщает портал Ynet.
Разговор превратился в "адскую перепалку на повышенных тонах", отметил источник Ynet.
По словам источников, знакомых с подробностями, беседа оказалась крайне сложной и напряженнойподчеркивает Ynet
При этом в канцелярии Нетаньяху назвали сообщения Ynet "ложными новостями". Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что разговор состоялся, но оказался "совершенно несложным".
Газета The Financial Times (FT) сообщила, что Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить удары по Ирану. При этом арабские страны встревожены настойчивыми призывами Нетаньяху к Трампу возобновитm боевые действия против Тегерана.
Между тем США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы Нетаньяху создать правительство национального единства и остаться главой правительства.