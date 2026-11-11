Ynet: у Трампа и Нетаньяху состоялся разговор на повышенных тонах об Иране

Ynet: Трамп и Нетаньяху на повышенных тонах обсудили Иран Ynet: у Трампа и Нетаньяху состоялся разговор на повышенных тонах об Иране

Москва11 ноя Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели "крайне сложный и напряженный" телефонный разговор о возобновлении ударов по Ирану, сообщает портал Ynet.

Разговор превратился в "адскую перепалку на повышенных тонах", отметил источник Ynet.

По словам источников, знакомых с подробностями, беседа оказалась крайне сложной и напряженной подчеркивает Ynet

При этом в канцелярии Нетаньяху назвали сообщения Ynet "ложными новостями". Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что разговор состоялся, но оказался "совершенно несложным".

Газета The Financial Times (FT) сообщила, что Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить удары по Ирану. При этом арабские страны встревожены настойчивыми призывами Нетаньяху к Трампу возобновитm боевые действия против Тегерана.

Между тем США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы Нетаньяху создать правительство национального единства и остаться главой правительства.