Axios: переговоры США и Ирана "не окончательно мертвы"

Axios: переговоры между США и Ираном еще "не окончательно мертвы" Axios: переговоры США и Ирана "не окончательно мертвы"

Москва13 окт Вести.Переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения "не окончательно мертвы", но и "живыми" их назвать нельзя, сообщает портал Axios.

Мы продолжаем усиливать давление [на Иран] и рассчитываем, что на той стороне возобладает здравый смысл приводит Axios слова источника в американской администрации

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе обсуждал с Трампом возможность возобновления ударов по Ирану.