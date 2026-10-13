Москва13 октВести.Переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения "не окончательно мертвы", но и "живыми" их назвать нельзя, сообщает портал Axios.
Мы продолжаем усиливать давление [на Иран] и рассчитываем, что на той стороне возобладает здравый смыслприводит Axios слова источника в американской администрации
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе обсуждал с Трампом возможность возобновления ударов по Ирану.