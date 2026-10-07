Эксперт сообщил о нарастающем напряжении между Турцией и Израилем Эксперт Багдасаров: напряжение между Турцией и Израилем растет

Москва7 окт Вести.Напряжение между Турцией и Израилем нарастает. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Так эксперт прокомментировал выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.

Нетаньяху отметил четко, что врагов у Израиля два … Он сказал, что турки хотят уничтожить Израиль … что турки намерены отобрать у Израиля Иерусалим … То есть напряжение между Турцией и Израилем нарастает, и Натаньяху не скрывает, что Турция представляет огромную, колоссальную опасность для государства Израиль сказал Багдасаров

Ранее сообщалось, что правительство Израиля обратится в Международный уголовный суд с обвинениями в отношении лидера Турции Реджепа Эрдогана.