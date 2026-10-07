Москва7 октВести.Напряжение между Турцией и Израилем нарастает. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Так эксперт прокомментировал выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.
Нетаньяху отметил четко, что врагов у Израиля два … Он сказал, что турки хотят уничтожить Израиль … что турки намерены отобрать у Израиля Иерусалим … То есть напряжение между Турцией и Израилем нарастает, и Натаньяху не скрывает, что Турция представляет огромную, колоссальную опасность для государства Израильсказал Багдасаров
Ранее сообщалось, что правительство Израиля обратится в Международный уголовный суд с обвинениями в отношении лидера Турции Реджепа Эрдогана.