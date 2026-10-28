Москва28 окт Вести.Перевыборы в кнессет (парламент) станут большой проблемой для Израиля. Такое мнение ИС "Вести" высказала востоковед и политолог Елена Супонина.

Перевыборы — это большая беда для Израиля. Это и большие финансовые расходы, и нервотрепка тем более в очень тяжелое время при непростом окружении. Поэтому и [представитель оппозиции] Гади Айзенкот, и [действующий премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху будут делать все возможное, чтобы попытаться создать коалицию, перетянуть на свою сторону тех или других депутатов полагает она

Эксперт отмечает, что в политических маневрах у Нетаньяху больше опыта, чем у его соперника.

По предварительным данным, на выборах в кнессет партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху лидирует на парламентских выборах и может забрать 54 места в парламенте страны. Блок оппозиции во главе с Гади Айзенкотом может получить в парламенте 47 мест, а арабские партии - 19 мест.

ЦИК Израиля сообщит результаты подсчета голосов 29 октября.