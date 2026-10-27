Журналист Пашков считает, что смена власти в Израиле не изменит отношения с РФ Журналист Пашков: смена власти в Израиле не поменяет отношение к России

Москва27 окт Вести.Смена власти в Израиле, которая может произойти в результате выборов в Кнессет (парламент), не изменит отношения с Россией. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Есть традиция, есть накатанная колея. Есть привычка быть партнерами, которые могут выходить даже из сложных ситуаций и всегда находить общий язык сотрудничества. И есть политика сегодняшнего Израиля. Я думаю, при всех ее перекосах и взрывоопасности политические лидеры Израиля сегодня, вне зависимости от их имен, будут придерживаться примерно этого курса. Как относится Беньямин Нетаньяху к Москве и к Владимиру Путину, мы прекрасно знаем, сколько раз они встречались, как они умеют понимать друг друга отметил журналист

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам, для участия в них зарегистрированы 36 партий, электоральный барьер составляет 3,25%.

Ключевыми оппозиционными силами являются центристская партия "Яшар" во главе с генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом, центристский блок "Бэ-Яхад" экс-премьера Нафтали Беннета и правая партия "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Центральная избирательная комиссия сообщит предварительные результаты 29 октября, а окончательные итоги должны быть официально опубликованы не позднее 4 ноября.