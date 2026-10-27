Exit poll: партия Нетаньяху лидирует на выборах, но у оппозиции больше мест

Партия Нетаньяху лидирует по итогам выборов в Кнессет Exit poll: партия Нетаньяху лидирует на выборах, но у оппозиции больше мест

Москва27 окт Вести.Правящая в Израиле партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху, лидирует по итогам выборов в парламент (Кнессет) и может получить 24–25 мандатов.

Такие данные exit poll, распространенные после закрытия участков для голосования, приводят государственный телеканал Kan-11, а также 12-й канал израильского телевидения.

Второе место занимает оппозиционная партия "Яшар" под руководством Гади Айзенкота, у которой в новом созыве парламента может быть 21–22 мандата.

Оппозиционные силы суммарно располагают 52-53 местами, а блок Нетаньяху — 50.

Арабские партии могут занять 17–18 кресел в Кнессете, однако ни оппозиция, ни блок во главе с "Ликудом" не готовы вступать с ними в коалицию.

Всего в Кнессете 120 мест, для формирования правящего большинства требуется 61 мандат, и этого количества ни одна политическая сила пока не получает.

Центральная избирательная комиссия Израиля отметила максимальную за полвека явку на выборах — примерно 44,9%.